بالصور.. الأمير هاري يخاطر بثروته ليثبت حبه لميجان ميركل

لندن(صدى):

أراد الأمير هاري، ولي العهد الخامس على العرش البريطاني، إثبات قوة وصدق حبه لخطيبته الممثلة المعتزلة ” ميجان ميركل ” ، قبل أسابيع قليلة من حفل زفافهما.

حيث رفض الأمير، البالغ من العمر 32 عامًا، التوقيع على وثيقة قانونية تضمن بقاء، ثروته البالغة 30 مليون دولار خارج اتفاقية الزواج التي من المزمع عقدها مع خطيبته أواخر مايو المقبل.

كما أكد صديق مقرب من ” هاري ” ، رفضه التام إبرام أية اتفاقية من هذا النوع، مشيرًا إلى عزمه أن يكون هذا زواجه الأول والأخير، والذي يكلل قصة حب مع الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا، دامت لعامين.

والجدير بالذكر أن خطيبة الأمير كانت قد حصلت على وثيقة الطلاق من زوجها السابق المنتج ” تريفور أنجيلسون ” ، قبل عامين لتحصل من خلالها على نصف ثروته، قبل أن تلتقي بالأمير هاري مصادفة بإحدى الحفلات.

