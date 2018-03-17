وظائف شاغرة بمجموعة ” الناغي ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت مجموعة شركات ” محمد يوسف ناغي وإخوانه ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توافر عدة وظائف إدارية شاغرة، للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة، في محافظة جدة، وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مشرف علاقات التأمين: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة الأعمال، أو التأمين).

– مدقق داخلي: درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

واشترطت الشركة، أن الوظائف متاحة للسعوديين فقط، على أن يكونوا من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات.

كما بيَنت الشركة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 14 مايو 2018م.

فيما أتاحت ” الناغي ” ، إمكانية التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي:هنا