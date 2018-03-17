” السومه ” يرد على مهاجميه: لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد
خرج المهاجم السوري في النادي الأهلي عمر السومة، اليوم السبت؛ ليرد على منتقدية ومهاجميه عقب مشادته الكلامية مع زميله صالح العمري، أمس، خلال مواجهة القادسية.
وقال ” السومة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للغرباء أقاويل كثيرة .. لايدخل بيني وبين الأهلي حاسد .. كالأب وابنه لايفرقهما أحد “.
وتابع: ” لست ملزم بالتبرير فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد ..وأنا باقي في الأهلي وسنمضي معاً لاعبين وإداراة وجماهير لتحقيق الطموح “.
عنتر فاضي جيبه[ عدد التعليقات: 857 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههه الايام بيننا يالسومه بس انت خلك عند كلامك ..
الراااااقي[ عدد التعليقات: 287 ] نشر منذ 15 دقيقة
كفو ياعقيد اجلد الطواااااقي..
المر[ عدد التعليقات: 867 ] نشر منذ 4 دقائق
نمضى قال من فشل الي مثله