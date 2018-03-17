” السومه ” يرد على مهاجميه: لا يدخل بيني وبين الأهلي حاسد

نواف السالم(صدى):

خرج المهاجم السوري في النادي الأهلي عمر السومة، اليوم السبت؛ ليرد على منتقدية ومهاجميه عقب مشادته الكلامية مع زميله صالح العمري، أمس، خلال مواجهة القادسية.

وقال ” السومة ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” للغرباء أقاويل كثيرة .. لايدخل بيني وبين الأهلي حاسد .. كالأب وابنه لايفرقهما أحد “.

وتابع: ” لست ملزم بالتبرير فرابطتي بفريقي لا يغيرها سوى الواحد الأحد ..وأنا باقي في الأهلي وسنمضي معاً لاعبين وإداراة وجماهير لتحقيق الطموح “.