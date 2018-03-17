منشق إخواني يفضح الثالوث الشيطاني ويؤكد: قطر تمول قنوات الإخوان بدعم تركي

طلال الضوي(صدى):

فجر الإعلامي المصر رامي جان، والمذيع السابق بقناتي ” مكملين ” ، و ” الشرق ” التابعتين لتنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، العديد من المفاجأت حول مخططات تركيا وقطروالجماعة؛ لضرب استقرار المنطقة.

وقال ” جان ” عبر استضافته في برنامج ” 90 دقيقة ” المذاع على قناة ” المحور ” ، إن الإخوان أقنعوه بطرق مختلفة للرحيل إلى تركيا زاعمين أن هناك خطر على حياته في مصر، وبالفعل انتقل إلى اسطنبول على الفور.

وأشار إلى أن ” مافيا ” الإخوان حسبما وصفهم، لا يهمهم سوى مصالحهم، موضحًا أنهم عملوا على إغراء العديد من الإعلاميين للسفر لتركيا والعمل في قنواتهم، لافتًا إلى أن الإعلاميين الأعلى أجرًا في القنوات الإخوانية هما معتز مطر، ومحمد ناصر، حيث يتراوح راتبهما ما بين 10 و 12 ألف دولار

شهريًا.

وكشف أن تمويل القنوات الإخوانية ورواتب المذيعين بها يقع على عاتق النظام القطري، الذي يرسل إليهم الأموال عبر وسيط فلسطيني في لندن، حسبما ذكر.

وأوضح أن المخابرات القطرية والتركية يعتمدان على اتجاهين أولهما القنوات الإعلامية، والثاني هو المغردين المنفردين، موضحًا أن المغردين لديهم مهام خاصة يقوموا بتنفيذها ويتقاضون عليها أجرًا.

وضرب مثال للمغردين المنفردين بحساب يدعى ” العهد الجديد ” ؛ الذي يبث الشائعات ضد قيادة المملكة، والدول العربية؛ حيث يتم بث الأكاذيب عبرها ومن ثم يتم تداولها في منصاتهم الإعلامية المختلفة.

وأكد ” جان ” على أن الهدف من المغردين المنفردين هو السيطرة على مصدر الخبر، أو المعلومة؛ ليكون قطر وتركيا هما فقط مصدر تلك المعلومات.