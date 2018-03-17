بالصور.. إزالة المخلفات في سوق الماشية بالعويقيلة

نايف السالم(صدى):

بدأ فرع وزارة البلدية والشؤون القروية بمحافظة العويقيلة التابعة لأمانة الحدود الشمالية، اليوم السبت، بإزالة المخلفات في سوق الماشية بالمحافظة.

ونشر الحساب الرسمي لبلدية العويقيلة على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا توضح عملية الإزالة، لافتًا إلى أنه تم تأهيل موقع أحواش الأغنام بشكل كامل.

ودعت البلدية المواطنين إلى الالتزام بنظافة الموقع، ورمي المخلفات في المواقع المخصصة لها، مؤكدة أنها تقوم بتأهيل ونظافة موقع أحواش الأغنام من أجلهم.