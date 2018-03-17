جيل من الأطفال الضائعين.. 2017 عام الهلاك والدمار لأبناء سوريا

واشنطن(صدى):

أعلنت منظمة اليونيسف ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، عن حصيلة الأضرار البشرية التي تعرض لها أطفال سوريا خلال العام الماضي 2017.

وأوضحت المنظمات أن 5.35 مليون طفل سوري تعرضوا إلى الضياع والهلاك والقتل بسبب الحرب في سوريا خلال 2017، حيث تضاعف أعداد القتلى في صفوف الأطفال بنسبة 50% مقارنة بعام 2016، بينما 35% من الأطفال لم يعرفوا إلا الحرب منذ أن أبصروا النور.

كما بلغت نسبة الأطفال ضحايا الألغام الأرضية 40%، وزادت أعداد الأطفال الجنود بنسبة 300% مقارنة بعام 2015، بينما شكلت نسبة الأطفال السوريين طالبي اللجوء الذين يسافرون وحدهم إلى الاتحاد الأوروبي 19% من إجمالي الأطفال.

أما على مستوى الحاجات الإنسانية، يعيش 87% من الأطفال الفقر، ويحتاج 64% من الأطفال مساعدة إنسانية، حيث يعاني 12% من الأطفال سوء التغذية الحاد، و21% من الأطفال محرومون من سبل الحصول على التعليم، كما يمثل الأطفال 84% من الأشخاص المحاصرين في سوريا.

