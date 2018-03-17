مرتضى منصور: السعيد حصل على 40 مليون جنيه كاش من الزمالك

نواف السالم(صدى):

فجر رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، مفاجأة جديدة حول أزمة لاعب الأهلي عبد الله السعيد.

وقال ” منصور ” إن لاعب وسط الأهلي ” السعيد ” وقع على الـ 4 عقود مع النادي الأيام الماضية، مضيفًا: ” السعيد حصل على 40 مليون جنيه كاش بعد التوقيع، وفيه شرط جزائي في العقد بـ100 مليون دولار ” .

يجدر الإشارة إلى أن لاعب الأهلي قد وقع للزمالك في الوقت السابق قبل أن يعود ويجدد عقده مع الأهلي في جلسة مع الخطيب والمستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة .