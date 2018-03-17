القصر الملكي يعلن عن أسماء المشاهير والسياسيين المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري

لندن(صدى):

أعلن قصر بيكنهجام الملكي، عن لائحة المشاهير المدعوين لحفل زفاف الأمير هاري وميجان ماركل ، المقرر إقامته 19 مايو المقبل بالعاصمة البريطانية لندن.

حيث تأتي على رأس القائمة نجمة بوليوود بريانكا شوبرا، وعائلة لاعب كرة القدم ديفيد بيكهام وزوجته فيكتوريا وأبنائهما، ولاعبة التنس الشهيرة سيرينا ويليامز، والمغني البريطاني جيمس بلانت، والتون جون، و كارا ديليفين، و كريس مارتن.

ومن السياسيين الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو.