نشر : منذ 2 ساعتين 1٬806 1 الاخبار المحلية صورة نادرة لفندق ” الرياض ” تعود لعام 1973 علي القحطاني(صدى): تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة نادرة لفندق ” الرياض ” بشارع الغرابي بمدينة الرياض. وتعود الصورة التي نشرها حساب ” ماضي جميل ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، إلى عام 1973م، عند بداية افتتاح الفندق. الوسوم:الرياض, الغرابي, صور نادرة, فندق الرياض
ebdulla15[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 40 دقيقة
الفندق لم يفتتح ابدا لانه صار فيه مشكلة .. وطالت المشكلة ولو يعرض للايجار بالكامل الا قبل سنتين او ثلاث ومع ذالك لم يتم التاجير ..