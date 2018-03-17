صورة نادرة لفندق ” الرياض ” تعود لعام 1973

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة نادرة لفندق ” الرياض ” بشارع الغرابي بمدينة الرياض.

وتعود الصورة التي نشرها حساب ” ماضي جميل ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، إلى عام 1973م، عند بداية افتتاح الفندق.