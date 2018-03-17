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صورة نادرة لفندق ” الرياض ” تعود لعام 1973

صورة نادرة لفندق ” الرياض ” تعود لعام 1973
علي القحطاني(صدى):

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة نادرة لفندق ” الرياض ” بشارع الغرابي بمدينة الرياض.

وتعود الصورة التي نشرها حساب ” ماضي جميل ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، إلى عام 1973م، عند بداية افتتاح الفندق.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 40 دقيقة

الفندق لم يفتتح ابدا لانه صار فيه مشكلة .. وطالت المشكلة ولو يعرض للايجار بالكامل الا قبل سنتين او ثلاث ومع ذالك لم يتم التاجير ..

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