مازدا 6 موديل 2018 تعلن أسعارها للأسواق العالمية

نايف السالم(صدى):

أصدرت صانعة السيارات اليابانية رسمياً أسعار فيس ليفت مازدا 6 موديل 2018 وذلك تمهيداً لطرحها في الأسواق العالمية.

ستبدأ في الولايات المتحدة من 21,950$ (82,300 ريال) أي ما يعني زيادة بمقدار 5$ وحسب مقارنة بالشكل السابق، وهي قياسياً تأتي مع نظام تحكم بالمناخ، تشغيل بدون مفتاح، نظام معلومات وترفيه، بلوتوث، كاميرا خلفية، مثبت سرعة، نظام صوتي من 6 سماعات، مراقب البقعة العمياء، تنبيه مرور المشاة، مكابح الطواريء الذكية، مصابيح أمامية وخلفية LED، جنوط 17 إنش، وكلها خيارات تتوفر بدون تكلفة إضافية.

مازدا 6 بالإمكان أيضاً الحصول عليها مع حزمة الاستشعار النشط في النسخ ذات الجير الأوتوماتيكي ذو 6 سرعات وهي تكلف 625$ (2,350 ريال) وتضيف مثبت سرعة متكيف، مساعد البقاء في الحارة، تنبيه مغادرة الحارة، مصابيح أمامية تهيء ضوئها حسب النهار والليل، مساحات تستشعر المطر أوتوماتيكياً.

مازدا 6 تورينج المحدثة على ناحية أخرى سيكون سعرها 25,700$ (96,375 ريال) وستستفيد من مميزات نسخة سبورت ذات 4 أبواب مع إضافة عجلات 19 إنش وخرفات جلد للمقاعد و6 وضعيات لتعديل المقاعد بالطاقة، مقاعد أمامية مدفئة، فتحة سقف وكذلك جير أوتوماتيكي من 6 سرعات.

فئة جراند تورينج يمكن الحصول عليها مقابل 29,200$ (109,500 ريال) وهي تجلب نظام صوتي فاخر، راديو بالستالايت، نظام ملاحة، مرايا جانبية وداخلية تعرض ما حول السيارة بالكاميرا، مرايا جانبية مدفئة.

أيضاً هنالك فئة جراند تورينج ريسيرف وهي تتميز بزخرفات جلد للمقاعد الأمامية فيها قابلة للتهيئة بالطاقة، مقاعد أمامية وخلفية مدفئة، مقود مدفيء، مقاعد أمامية مبردة، مشتت هواء خلفي، عجلات مختلفة وأكثر، مع توافرها بسعر 31,700$ (118,875 ريال).

وأخيراً، الموديل الأعلى تكلفة هو سيجنتشر والذي يأتي بجلد نابا الفاخر وزخرفات خشبية وشاشة 7 إنش للمعلومات والترفيه، نظام كاميرا للرؤية بـ 360 درجة، زخرفات بالشبك الأمامي.

بناءً على الموديل المختار، تتوفر مازدا 6 موديل 2018 الشكل الجديد بمحرك استنشاق هواء 2.5 لتر بقوة 187 حصان و252 نيوتن.متر من عزم الدوران، في حين أن نسخ جران تورينج لديها محرك جديد تيربو 2.5 لتر بقوة 250 حصان و420 نيوتن.متر من عزم الدوران.