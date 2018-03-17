13 وظيفة خالية بفنادق ” هيلتون ” بـ 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة ” هيلتون ” للفنادق والمنتجعات والضيافة – عبر موقعها الإلكتروني – عدد 13 وظيفة شاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات، من أجل العمل بفروعها بالمملكة، في مدن: ” الرياض، ومكة المكرمة، وجدة ” .

وجاءت الوظائف المتاحة طبقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– رئيس الطهاة (الرياض).

– رئيس المضيفين (الرياض).

– مساعد مدير المبيعات (الرياض).

– مدير الأحداث (الرياض).

– مراقب التكاليف (الرياض).

– مدير المنتجع الصحي (الرياض).

– مدير المبيعات (الرياض).

– طاهي معجنات (الرياض).

– رئيس الحسابات (الرياض).

– موظف خدمة ضيافة (مكة المكرمة).

– مسؤول ثانٍ خدمة ضيافة (مكة المكرمة).

– مشغل هواتف (جدة).

– موظف إطفاء وصيانة (جدة).

فيما أشارت الشركة، إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، موضحة أنه يمكن التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المُتاحة، من قِبل الراغبين في العمل، عبر الرابط التالي:هنا