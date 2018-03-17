عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل افتتاح مهرجان جرش
يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش بدورته الثالثة والثلاثين، حيث يحيي حفل الافتتاح الخميس 19 يوليو القادم.
كما أعرب ” الحلاني ” عن سعادته بهذه المشاركة، حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” يسعدني افتتاح مهرجان جرش الأردن هذه السنة يوم الخميس 19 يوليو 2018 وإن شاء الله كل أيام الشعب الأردني الحبيب فرح وسعادة واستقرار ” .
والجدير بالذكر أن ” الحلاني ” يستعد لتصوير أغنية ” نسايم حرية ” ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.
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