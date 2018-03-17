عاصي الحلاني يستعد لإحياء حفل افتتاح مهرجان جرش

أماني الغامدي(صدى):

يستعد فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، للمشاركة في فعاليات مهرجان جرش بدورته الثالثة والثلاثين، حيث يحيي حفل الافتتاح الخميس 19 يوليو القادم.

كما أعرب ” الحلاني ” عن سعادته بهذه المشاركة، حيث قال عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” يسعدني افتتاح مهرجان جرش الأردن هذه السنة يوم الخميس 19 يوليو 2018 وإن شاء الله كل أيام الشعب الأردني الحبيب فرح وسعادة واستقرار ” .

والجدير بالذكر أن ” الحلاني ” يستعد لتصوير أغنية ” نسايم حرية ” ، وذلك خلال الأيام القليلة القادمة تحت إدارة المخرج جميل جميل المغازي.