بالصور.. انتشار صور بوتين والأسد في شوارع حلب.. والغوطة تعاني

دمشق(صدى):

انتشرت صور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في شوارع مدينة حلب السورية، بجانب صور الرئيس السوري بشار الأسد ينقصهم الرئيس الإيراني حسن روحاني ليكتمل ” ثلاثي الموت والرعب ” في سوريا.

وعلق أحد أصحاب محال المجوهرات صور الرئيسين دون النظر إلى انتهاكاتهما في غوطة دمشق الشرقية التي تنتظر حالة من الإبادة الجماعية؛ معزيًا نفسه بالهدنة التي زعمت روسيا إقرارها وحماية السوريين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن أكثر من 200 ألف لاجئ سورى عادوا خلال الفترة الماضية إلى حلب بمساعدة ” مركز المصالحة الروسى ” ، كما تم تأمين أكثر من 1000 عائلة سورية للوصول إلى حلب والعودة إلى ديارهم فى منطقة ” خفض التصعيد ” إدلب.

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