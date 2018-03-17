وظائف شاغرة بشركة ” طيران أديل ” في جدة

فاطمة المالكي(صدى):

توفر الشركة الوطنية طيران أديل، التابعة لشركة الخطوط العربية الجوية السعودية، عدة وظائف إدارية شاغرة، للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة جدة.

واشترطت الشركة، أن تكون الوظائف للسعوديين والسعوديات فقط، من حمَلة درجة البكالوريوس بعدد من التخصصات، وذلك وفقًا للمسميات الوظيفية التالية:

– مدير حسابات الإيرادات والحماية.

– مدير حسابات الإيرادات والتقارير.

وأتاحت الشركة التقديم، عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 15 أبريل 2018م.

فيما أشارت ” طيران أديل ” ، إلى أنه يمكن التقديم ومعرفة التفاصيل والشروط للوظائف المُتاحة، من قِبل الراغبين في العمل، من خلال الدخول على الرابط التالي:هنا