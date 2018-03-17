نرمين الفقي تلفت أنظار متابعيها في أحدث إطلالاتها

أماني الغامدي(صدى):

أشعلت النجمة المصرية نرمين الفقي، مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول عددا من أحدث صورها، كما أثارت الكثير من الجدل بإطلالتها الشبابية الساحرة، بعدما فقدت الكثير من وزنها.

وظهرت ” الفقي ” في الصور بإطلالة جديدة حيث ارتدت فستان ” بطيخي ” واعتمدت على الماكياج الهادئ.

الجدير بالذكر أن آخر أعمالها الدرامية مسلسل ” أبو العروسة ” وهو مسلسل اجتماعي تدور أحداثه، حول الطبقة المصرية الوسطى، والتحولات التي طرأت عليها، وشخصية الموظف المصري وكيف تغيرت في الفترة الأخيرة، وهو من بطولة سيد رجب، وسوسن بدر، ومدحت صالح، ونرمين الفقي، ومحمد عادل.