بالفيديو.. رضيعة تشبه السمكة نيمو ولدت بـ ” زعنفة الحظ “

متابعات(صدى):

ولدت الرضيعة ” لينون ” بحالة نادرة تدعى ulnar unplasia، والتي تعني أنها ستفقد أطول عظمة في ساعدها طوال حياتها.

وأوضحا الأب جو تينسلي بلاك، صاحب الـ28 عامًا، والأم ” أليكس ” صاحبة الـ26 عامًا أن ابنتهما الصغيرة، التي تشبه السمكة نيمو في أفلام الرسوم المتحركة، ولدت بذراع يسري قصيرة تسمى ” زعنفة الحظ ” .

وقالت الأم أنها عند حملها علمت من الأطباء بأن جنينها مشوه في ذراعه اليسرى، وخيّرهما الأطباء، هي وزوجها، إن كانا يرغبان في إنهاء الحمل، ولكنهما قررا منح الجنين فرصة للحياة.