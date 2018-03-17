بالفيديو.. رضيعة تشبه السمكة نيمو ولدت بـ ” زعنفة الحظ “
ولدت الرضيعة ” لينون ” بحالة نادرة تدعى ulnar unplasia، والتي تعني أنها ستفقد أطول عظمة في ساعدها طوال حياتها.
وأوضحا الأب جو تينسلي بلاك، صاحب الـ28 عامًا، والأم ” أليكس ” صاحبة الـ26 عامًا أن ابنتهما الصغيرة، التي تشبه السمكة نيمو في أفلام الرسوم المتحركة، ولدت بذراع يسري قصيرة تسمى ” زعنفة الحظ ” .
وقالت الأم أنها عند حملها علمت من الأطباء بأن جنينها مشوه في ذراعه اليسرى، وخيّرهما الأطباء، هي وزوجها، إن كانا يرغبان في إنهاء الحمل، ولكنهما قررا منح الجنين فرصة للحياة.
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