طائرة تمطر ذهب وألماس وفضة أثناء إقلاعها

موسكو(صدى):

تناثرت سبائك من الذهب وقطع من الألماس والفضة على مدرج الإقلاع في مطار بمدينة ياكسوتسك شرقي روسيا، بعد تحطم باب الطائرة أثناء تحليقها ما أدى إلى إفراغ حمولتها.

حيث تحطم باب قمرة الشحن اليسرى للطائرة بسبب التيار الهوائي الشديد، ما أدى إلى تناثر حمولتها أثناء الإقلاع، ليقرر طاقم الطائرة قطع الرحلة وهبطت في مطار بلدة ماجان على بعد 12 كيلو متر من ياكوتسك.

وكانت الطائرة تحمل خلال رحلتها حوالي 10 أطنان من سبائك الذهب والبلاتين وشحنة من الألماس، وبمجرد حدوث الواقعة تم استدعاء الشرطة التي طوقت المدرج لجمع وجرد السبائك المتناثرة وفتح تحقيق للتعرف على أسباب الحادث.