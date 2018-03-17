بالفيديو.. الظهور الأول لفضل شاكر في برنامج تلفزيوني بعد غياب طويل

أماني الغامدي(صدى):

حل الفنان المعتزل فضل شاكر، لأول مرة ضيفًا في لقاء تلفزيوني؛ ليروي لنا التفاصيل الكاملة في قضيته المعروفة بـ ” أحداث عبرا ” ، وذلك من خلال برنامج ” استقصاء ” ، على قناة الجديد.

وظهر فضل في الفيديو الترويجي للحلقة المقرر إذاعتها قريبًا، من مكان إقامته في مخيم عين الحلوة وهو يغني أغنية ” احكيلي عن بلدي ” للسيدة فيروز “.

والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا علي فضل في أحداث عبرا، بـ 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته.