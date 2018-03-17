بالفيديو.. الظهور الأول لفضل شاكر في برنامج تلفزيوني بعد غياب طويل
حل الفنان المعتزل فضل شاكر، لأول مرة ضيفًا في لقاء تلفزيوني؛ ليروي لنا التفاصيل الكاملة في قضيته المعروفة بـ ” أحداث عبرا ” ، وذلك من خلال برنامج ” استقصاء ” ، على قناة الجديد.
وظهر فضل في الفيديو الترويجي للحلقة المقرر إذاعتها قريبًا، من مكان إقامته في مخيم عين الحلوة وهو يغني أغنية ” احكيلي عن بلدي ” للسيدة فيروز “.
والجدير بالذكر أن المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا علي فضل في أحداث عبرا، بـ 15 سنة أشغال شاقة وتجريده من حقوقه المدنية وغرامة 800 ألف ليرة وإلزامه بتقديم بندقيته.
#فضل_شاكر يروي حكايته الطويلة لفراس حاطوم ضمن برنامج "إستقصاء".. قريباً على "الجديد"
#فضل_شاكر يروي حكايته الطويلة لفراس حاطوم ضمن برنامج "إستقصاء".. قريباً على "الجديد"
Posted by AljadeedOnline on Friday, March 16, 2018
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