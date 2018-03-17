أمريكية تطلق النار على حبيبها بالخطأ.. والسبب ” كتاب “

واشنطن(صدى):

واجهت امرأة أمريكية، تدعى موناليزا بيريز، من ولاية ” مينيسوتا ” ، حكمًا بالحبس 180 يوم؛ لإطلاقها النار عن طريق الخطأ، على حبيبها بيدرو ريز، أثناء تصويرها فيديو فكاهي.

وبالتطرق للتفاصيل، فإن ” ريز ” ، أراد من ” بيريز ” أن تصور فيديو على اليوتيوب، وهى تطلق النار عليه، بينما هو مُمسكًا بكتاب، يظن أنه سيحميه من الرصاص.

يُذكر أن ” بيريز ” ، أن حبيبها لها عن كتاب مختلف، يحمي من الرصاص، موضحًا لها إلى أن الرصاص، لن يخترق هذا الكتاب، وذكرت الشرطة أن ” ريز ” مات بسبب طلقة في الصدر.