أنشيلوتي: الفرق الإيطالية لن تنافس على دوري الأبطال

ماجد محمد(صدى):

كشف كارلو أنشيلوتي، المدرب الإيطالي، عن توقعاته حول الفرق التي من الممكن أن تتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعن مواجهة الريال لـ يوفينتوس، وبرشلونة لـ ” روما ” يرى ” أنشيلوتي ” أن الفريقين الإسبانيين الأقرب لبلوغ نصف النهائي.

وقال ” أنشيلوتي ” إن الريال لديه كريستيانو رونالد، والبرسا لديهم ليونيل ميسي، موضحًا أنهم في المستوى ذاته.

وأضاف : ” بالتأكيد مباريات دوري الابطال تحسمها تفاصيل صغيرة، مدريد وبرشلونة الأقرب بسبب الخبرة ولأن لديهما رونالدو وميسي “.

وتابع : ” بالتأكيد يوفنتوس وروما غير مرشحين، لأنهما يواجهان عملاقين في كرة القدم الأوروبية، ولكن بوسعهما أن يلعبا على فرصهما “.

وفي السياق ذاته أوضح أن يوفنتوس لديه خبرة أكبر من روما، وأن فرص اليوفي أكبر من روما في الدور ربع النهائي.