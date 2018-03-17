الحريري: الإبادة الجماعية تلاحق المحاصرين في الغوطة الشرقية

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس هيئة التفاوض السورية نصر الحريري، اليوم السبت، أنه تم تهجير 12 مليون سوري خلال 7 سنوات، وسط توقعات بحالة إبادة جماعية للمحاصرون في الغوطة الشرقية.

وأكد ” الحريري ” خلال مؤتمر صحفي بالرياض، أن نظام الأسد عرقل جهود الحل السياسي وخرق الاتفاقيات واستخدم كل أنواع الأسلحة في الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية.

وطالب المجتمع الدولي مواصلة الضغط على النظام وحلفاؤه لتفعيل العملية السياسية وحماية المدنيين في مدينة عفرين السورية، لافتًا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الكردي ارتكبوا انتهاكات في عفرين مطالبًا إياهم بالخروج من المدينة.

كما أشار إلى أن الأمم المتحدة تقف عاجزة عن التوصل لحل سياسي ووقف القتال وتأمين المساعدات؛ بسبب مواقف النظام السوري، لافتًا إلى أن إيران وروسيا والنظام خرقوا القرار الأممي حول الهدنة في سوريا.