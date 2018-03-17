3 أنشطة يبدأ قرار التوطين فيها مع بداية شهر رجب

على العنزى(صدى):

يبدأ تنفيذ قرارات التوطين في ثلاثة أنشطة مع بداية شهر رجب 1439هـ، حيث يبدأ تطبيق التوطين في منافذ تأجير السيارات غدًا الأحد، الموافق 1/7/1439 هـ، وذلك في وظائف المحاسبة، والإشراف، والاستلام والتسليم، والمبيعات.

وأوضحت إمارة منطقة الجوف عبر حسابها الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” أنه تنفذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية برامج دعم وتمكين للمواطنين في القطاع، بالإضافة إلى برامج تدريب نظري وميداني، كما أن هناك جهود موحدة للتفتيش وضبط المخالفين لقرارات السعودة في القطاع.

وأضافت أنه سيتم أيضًا تطبيق قرار توطين المراكز التجارية المغلقة؛ حيث سيتم قصر العمل على السعوديين والسعوديات في نشاط البيع في محال المولات بمنطقة الجوف، وسيتم توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين، والمساعدة في زيادة معدل الرصيد المهني داخل قطاع التجزئة.

وتابعت ” إمارة الجوف ” أن هناك إمكانية توطين القطاع بسرعة نظرًا لتوفير الإمكانات المهارية اللازمة، والحد من ممارسات العمل غير الصحية مثل التستر، ودعم الانتقال من التوظيف إلى ممارسة العمل الحر.

وأشارت الإمارة إلى أنه سيتم توطين مكاتب العقار والخدمات العامة وتقديم الخدمات، وذلك من خلال برامج دعم وتمكين، وبرامج تدريب نظري وميداني، لافتةً إلى أن هناك جهود موحدة للتفتيش والضبط.