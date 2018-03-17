مستشفى الملك فيصل التخصصي يعلن عن وظائف صحية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الصحية والإدارية الشاغرة، لحملة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير، للعمل بفروع المستشفى في العاصمة الرياض.

وأوضح المستشفى أن الوظائف للسعوديين ولغير السعوديين، لافتًا إلى أن الوظائف المتاحة هي: كاتب: شهادة الثانوية العامة، و مراسل: شهادة الكفاءة المتوسطة، وأخصائي أول علم التخاطب والبلع: درجة الماجستير في تخصص علم أمراض اللغة والكلام.

وأضاف مستشفى الملك فيصل التخصصي أنه يتوفر أيضًا وظيفة: مندوب سفر: درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم في تخصص إدارة الأعمال، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

وأشار المستشفى إلى أن التقديم متاح من تاريخ 13 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 14 مايو 2018م، وذلك عبر موقعه الإلكتروني التالي: هنــــــــا .