وجبة سحرية تساعد في إطالة العمر

واشنطن(صدى):

أثبتت دراسة أمريكية حديثة أن تناول الأسماك ” الزيتية ” ، مثل السلمون والسردين والرنجة والماكريل والأنشوجة، عادة صحية تقلل من الوفاة المبكرة بنسبة الثلث، وهو الأمر الذي يعتبره العلماء سرًا من أسرار العمر الطويل.

حيث أجريت الدراسة على 2500 شخص، وأثبتت أن من تحتوي أجسادهم على كميات أكبر من الحمض الدهني ” أوميجا 3 ” المتوفر بكثرة في الأسماك الزيتية، كانت فرص وفاتهم خلال السنوات السبع المقبلة أقل بنسبة 34 % من الآخرين.

كما كشفت الدراسة أن النظام الغذائي الغني بهذا النوع من الأسماك، يقلل فرص الإصابة بالنوبات والسكتات القلبية، بنسبة 39 %.

ويرى خبراء التغذية أن الأنظمة الصحية يجب أن تحتوي على وجبتي أسماك أسبوعيًا على الأقل، بينها واحدة من الأسماك الزيتية، على أن تزن الوجبة نحو 140 جرامًا، وهو ما يعني أن تناول الأسماك له أثر كبير على الصحة الجيدة وإبعاد أشباح الأمراض.