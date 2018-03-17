وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة بشركة جنزال إلكتريك

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة جنرال إلكتريك General Electric المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، باب التقديم على عدد من الوظائف الهندسية والفنية والإدارية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 14 مارس 2018م.

وأوضحت الشركة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمشاريع الشركة في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في كلًا من ” الرياض، القصيم، الدمام، الخبر، الظهران، والإحساء “.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مهندس خدمة حقل.

– مدير تحديث التدريب.

– فني تصنيع.

– مستشار أول- إستراتيجية العمليات القانونية.

– مستشار أول.

– مدير خدمات ثالث- إدارة المشاريع الرقمية.

– أخصائي حقل عام- أنابيب ملتفة.

– أخصائي تقني- أنابيب ملتفة.

– أخصائي حقل- أنابيب ملتفة.

– فني لحام أول.

– أخصائي إنجاز الحفريات.

كما أشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التاليهنا