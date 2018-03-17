بالصور.. أغلى شقة في مصر تثير الجدل.. ومغردون: لا تقدر بثمن

القاهرة(صدى):

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض إحدى الشركات الخاصة بالتسويق العقاري إحدى الشقق للبيع في مصر، بمبلغ خيالي.

وذكر رواد مواقع التواصل، أن الشقة التي تقع في منطقة ” جاردن سيتي ” في القاهرة، وتعتبر جزءًا من فندق ” فور سيزون ” الشهير بمصر، والواقع على ضفاف نهر النيل، قد عرضت للبيع بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعادل 704 جنيه مصري.

وأثارت الشقة التي اعتبرها نشطاء مواقع التواصل ” أغلى شقة في مصر ” ، ضجة كبيرة بين رواد ” فيس بوك ” و ” تويتر ” ، وذلك بعد أن نشرت الشركة المتخصصة في التسويق العقاري في منطقة الشرق الأوسط وبعض الدول الأوروبية، إعلان بيع الشقة على صفحتها الخاصة بـ ” فيس بوك ” .

وأرفقت الشركة، مجموعة من الصور التي تبرز معالم الوحدة السكنية ومميزاتها، التي لاقت السخرية من قِبل العديد من المصريين، فيما توالت تعليقات رواد ” فيس بوك ” حول صور الشقة، فضلًا عن تغريدات نشطاء ” تويتر ” ، حيث قال أحدهم: ” شقة لا تقدر بثمن ” ، فيما سخر آخر: ” أنا لسه متاجرتش في المخدرات والسلاح مع بعض عشان اشتريها ” .

ومن جانبه، أوضح أحد المسؤولين بالشركة التي طرحت الشقة للبيع، مميزات الشقة، والتي تمثلت في أن مساحة الوحدة السكنية تصل إلى 1600 متر، وبها حمام سباحة خاص، كما أنها تطل مباشرة على النيل والأهرامات وحديقة الحيوان، ويوجد في شارع الفندق سفارة فرنسا، والكويت، وتركيا، والإمارات، والسعودية وروسيا.

كما أشار المسؤول، إلى أن فندق ” فورسيزون ” التي تعد الشقة جزءًا منه، يسكن به بعض المسؤولين والشخصيات المرموقة، منهم: سمو الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، ، والأمير سلطان بن محمد آل سعود، والأمير سلطان بن فهد بن عبدالعزيز، فضلًا عن وزير الشباب والرياضة السعودي السابق.. وغيرهم الكثيرون.

