بالفيديو.. صاعقة رعدية تتسبب في نفوق قطيع من الإبل برماح
تسببت صاعقة رعدية قوية فجر اليوم السبت في نفوق قطيعاً من الإبل تقدر قيمتها بـ 2 مليون ريال في محافظة رماح الواقعة شرق العاصمة الرياض.
وثق ذلك مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبان قوة الصاعقة التي تسبب في نفوق قطيع الإبل الذي تجاوز عدده 11 رأس.
يذكر أن عدد من مناطق المملكة شهدت أمس تقلبات جوية نتج عنها سحب رعدية وأمطار ورياح شديدة مثيرة للغبار .
صاعقة رعدية تؤدي الى نفوق عدد ١١ ناقة من أبل : عامر بن علي بن شليان السبيعي في الصياهد أمس الجمعة ٢٨ / ٦ / ١٤٣٩ هـ . نسأل الله ان يعوضه خيراً . وشهدت المنطقة الوسطى امس حالة جوية نتج عنها سحب رعدية ورياح شديدة مثيرة للغبار .@althood5534 @rashed66550 @aljbor_ @nazeeh_alhaizan pic.twitter.com/vq9srSWFXd
— محافظة رماح (@Rmaah1) March 17, 2018
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 1 ساعة
مع اني اكره شوفتهن ماحوبهن وي اشكالها مقززه لا الي 😣 بس الله يعوض صاحبهن خير ويرزقه اضعاف ماخسر…
Moody[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 59 دقيقة
الاخت ساروونه الله سيحانه وتعالى يقول( افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)
دليل على عظمة خلقها وجمالها
وانتي تقولين اشكالها مقززة
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 27 ] نشر منذ 53 دقيقة
Moody [ عدد التعليقات: 10 ]
17/03/2018 في 2:45 م
الاخت ساروونه الله سيحانه وتعالى يقول( افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت)
دليل على عظمة خلقها وجمالها
وانتي تقولين اشكالها مقززة// اخيي الله يسعد قلبك انا قلت ماحوبها الله كمان خلقني لالي وانا ماعترضت ع خلقتها اكو فرق ربي يسعد قلبك اوخيي بس انا ماحوبها ولله في خلقه شؤون اوخيي تحياتي لا الك…
المر[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 33 دقيقة
اشكالها روعه طول وقوه وجمال وقوائد من ذي من الانعام اللي سخرها ربنا عز وجل للانسان