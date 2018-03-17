بالفيديو.. صاعقة رعدية تتسبب في نفوق قطيع من الإبل برماح

نايف السالم(صدى):

تسببت صاعقة رعدية قوية فجر اليوم السبت في نفوق قطيعاً من الإبل تقدر قيمتها بـ 2 مليون ريال في محافظة رماح الواقعة شرق العاصمة الرياض.

وثق ذلك مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبان قوة الصاعقة التي تسبب في نفوق قطيع الإبل الذي تجاوز عدده 11 رأس.

يذكر أن عدد من مناطق المملكة شهدت أمس تقلبات جوية نتج عنها سحب رعدية وأمطار ورياح شديدة مثيرة للغبار .