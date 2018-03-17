” أرامكو ” تعلن عن موعد التقديم لبرنامج الابتعاث الجامعي

عادل الحربي(صدى):

كشفت شركة ” أرامكو ” السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، عن موعد بدء التقديم، ببرنامج الابتعاث الجامعي، لغير الموظفين، في أرامكو السعودية، للرجال والنساء، وهذا البرنامج مختار بعناية، لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية، من المواطنين.

ويجدر الإشارة إلى أن هذا البرنامج، أحد المصادر الأساسية؛ لشغل كثير من الوظائف المهنية والتقنية في الشركة، ففي كل عام تستقطب ” أرامكو ” السعودية، المتميزين من خريجي وخريجات، المرحلة الثانوية من القسم العلمي لابتعاثهم؛ للحصول على درجة البكالوريوس، في أحد التخصصات التي تحتاجها الشركة، بعد استيفائهم لمتطلبات القبول.

وأوضحت الشركة، أن التخصصات المتاحة، لخريجي الثانوية العامة لعام 2018 هي:

” الهندسة الكهربائية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، الهندسة البيئي، الكيمياء، مالية، نظم المعلومات الجغرافية، هندسة وعلوم الموارد، إدارة الأم، علوم الأرض ” جيولوجيا” علوم البحار، علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر، قانون جنائي، علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)، هندسة البترول، هندسة البحار، هندسة البرمجيات، إدارة سلسلة التوريد، هندسة الجيوماتكس، هندسة السلامة، هندسة النظم ” .

أما التخصصات المتاحة لخريجات الثانوية العامة لعام 2018 فهي:

” الكيمياء– الهندسة الكهربائية– الهندسة الكيميائية – الهندسة الميكانيكية– الهندسة المدنية– إدارة سلسلة التوريد– علوم الأرض (جيولوجيا)– علوم الكمبيوتر/ أمن الكمبيوتر– علوم فيزياء الأرض (جيوفيزياء)– علوم و هندسة المواد– مالية– محاسبة– هندسة اتصالات– هندسة البرمجيات– هندسة البترول– هندسة الجيوماتكس(المعلوماتية الجغرافية)– إدارة الموارد البشرية ” .

وأوضحت الشركة، إلى أن التقديم الساعة 8:00 صباحًا، يوم الأثنين بتاريخ 1439/07/16هـ الموافق 2018/04/02م، وينتهي الساعة 3:00 مساءً، يوم الأحد بتاريخ 1439/07/22هـ الموافق 2018/04/08م، ودعت المتقدمين لمعرفة التفاصيل عبر الرابط التالي:هنا