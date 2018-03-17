رفع 30 سيارة تالفة من سيهات و2900م3 من النفايات والأنقاض بالقطيف

عادل الحربي(صدى):

رفعت بلدية محافظة القطيف ممثلة في بلدية سيهات خلال الشهر الماضي 30 سيارة تالفة، وبيانات 55 سيارة مهملة الى إدارة المرور بالمحافظة للموافقة على رفعها، وإزالة عدد 70 لوحة اعلانية بدون ترخيص في عموم مدينة سيهات، و 2900م3 من النفايات والأنقاض من سيهات والنابية وأحياء الكوثر والغدير والفيحاء، وذلك في حملة قامت بها البلدية في هذه الأحياء.

وأوضحت البلدية أنها تبذل كل جهودها وإمكانياتها حرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين من خلال استنفار جميع طاقاتها البشرية والآلية.

وأكدت البلدية التنسيق الكامل بينها وبين مرور القطيف حول سحب السيارات التالفة من الاحياء والطرق، لافتة الى أن عملية التنسيق تتمحور في السيارات المهملة التي تحمل بيانات، بينما يجري التنسيق مع المقاول لرفع السيارات التالفة الأخرى ” الهياكل ” من المواقع.

وبينت البلدية أنها قامت بعمل حملة نظافة شملت مدينة النابية تم من خلالها رفع (1500م3) من المخلفات مجهولة المصدر.

كما قامت أيضا ضمن الحملة برفع1400م3 من المخلفات الصلبة ومجهولة المصدر من أحياء الكوثر والغدير والفيحاء الشرقي، وإنذار (170) منزلا مخالفا تحت الإنشاء.

يذكر أن الحملة شارك فيها عدد من المشرفين والمراقبين، وقد وفرت لهم آليات لمساعدتهم في المهمة كسيارة شيول وقلاب وتنبر، لرفع المخلفات مجهولة المصدر كالأخشاب والأثاث ومخلفات البناء وما شابهها مما يترك في الساحات أو الطرق. مشيرة إلى تكثيف أعمال النظافة والتقاط الأوراق والأكياس والنفايات المبعثرة، كما تم تخصيص عدد من العمال لقص الحشائش وكنسها.