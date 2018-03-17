فيسبوك يعتذر عن مقترحاته الإباحية

أماني الغامدي(صدى):

اعتذرت مؤسسة الفيسبوك، عن اقتراحات البحث الأخيرة التي تضمنت عبارات ذات صلة بمواد إباحية بعضها يتضمن عبارات مثل ” فتاة صغيرة “.

حيث أن عملاق التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، قد أصدر اعتذارًا عن اقتراحات البحث الأخيرة التي أظهرت عبارات فظة تتعلق بالمواد الإباحية.

وكانت تهدف وظيفة البحث المقترحة للموقع إلى اقتراح نتائج البحث الأكثر شيوعًا للمستخدمين، ولكن في الآونة الأخيرة عندما بحث المستخدمون عن مصطلح “فيديو لـ” تلقوا اقتراحات غريبة كثير منها تبحث عن مواد إباحية وتظهر بوجه التحديد إلى الشباب الصغار.

ومنذ ذلك الحين اعتذر موقع ” فيسبوك ” بسبب ما يرونه خطأ في وظيفة البحث في الموقع، ووعد بالتحقيق في القضية، حيث أنه لا يسمح بالصور الجنسية الصريحة وأنه ملتزم بإبقاء هذا المحتوى في الخارج.