خلال زيارته للولايات المتحدة.. ولي العهد يقابل مديري جوجل وأبل

واشنطن(صدى):

كشفت شبكة بلومبيرج الأمريكية، عن عزم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في إجراء العديد من المباحثات مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وذلك خلال زيارته المرتقبة للولايات المتحدة في الساعات القليلة المقبلة.

وأكدت أن ولي العهد يعتزم مقابلة رؤساء شركتي أبل وجوجل، كما سيعقد بشكل فعلي اجتماعًا مع مسؤولين في صناعة السينما بمدينة لوس أنجلوس، لافتة إلى إنه ستتضمن زيارته السفر إلى نيويورك وبوسطن ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وهيوستن.

ومن الجدير بالذكر، إنه تأتي زيارة الولايات المتحدة بعد الزيارة التي قام بها الأمير محمد بن سلمان إلى بريطانيا، والتي استمرت ثلاثة أيام، وقعت خلالها الدولتان اتفاقيات تهدف إلى مساعدتهما في الوصول إلى هدف بقيمة 91 مليار دولار من التجارة والاستثمار المتبادل في السنوات المقبلة.