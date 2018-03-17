بالفيديو.. جماهير أحد الأندية التركية تشعل الملعب قبل ديربي إسطنبول

نواف السالم(صدى):

يواجه جالاتا سراي التركي، غريمه التقليدي نادي فنربخشة، مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الدوري التركي الممتاز.

ودعا مدرب جالاتا سراي، فاتح تريم، جماهير الفريق لحضور التدريب الأخير للفريق قبل المواجهة المنتظرة؛ لإشعال حماس اللاعبين وحثهم على اللعب كالأبطال أمام منافسهم التقليدي.

وأشعلت الجماهير الألعاب النارية، خلال التدريب، ولكن ألسنة اللهب امتدت، وأشعلت المدرجات قبل ديربي إسطنبول، وساد الدخان الملعب في الوقت الذي يتدرب فيه اللاعبون.

وعلق نادي جالاتا سراي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” قائلًا: ” إنهم يسمّونه الجحيم، لكن نحن نسميه السماء، سماء الأصفر والأحمر ” .

ومن الجدير بالذكر، إنه يتصدر جالاتا سراي الدوري التركي برصيد 53 نقطة، بينما يقبع فنربخشة في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.

