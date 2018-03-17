بالصور.. النادي السعودي بجامعة UIC بأمريكا يتميز في إظهار ثقافة المملكة

واشنطن(صدى):

شارك نادي الطلبة السعوديين في ” جامعة الينوي شيكاغو ” (UIC) أمس الجمعة في حفل تعريف الثقافات الدولية والتي نظمها المجلس الطلابي للدراسات العليا بالجامعة، ويهدف إلى مشاركة جميع المنظمات والأندية الطلابية لكافة الجاليات الموجودة في الجامعة ،وقدم الطلاب من مختلف الجنسيات ثقافات وعادات بلادهم المختلفة في بعرض ما يميز كل دوله من زي وطعام ، واهم المدن والمعالم ، وما يتميز به كل بلد من الفنون الشعبية والحياة الاجتماعية ، حيث تعد جامعة الينوي شيكاغو الأولى بين الجامعات الامريكية من حيث تعدد مختلف الجنسيات في العالم .

وقدم الشباب السعوديين خلال الحفل ابداعاتهم في عندما انطلقت فقرتهم بالزامل النجراني بصوت جماعي ثم القى الكويتي حسين اليامي أصغر المشاركين ابيات الزامل التي أظهرت اللحمة الوطنية للملكة العربية السعودية وبعدها أدى الجميع الرازف الجنوبي وسط تفاعل الحاضرين، وصاحب فقرتهم عرض مرئي عن تراث المملكة ولقطات من مدن ومناطق مختلفة من السعودية، وكان الزي السعودي قد خطف الالباب عندما شارك الطلاب بالزي الوطني الذي اضفى على فقرتهم رونقا وجمالا .

ومن جانبه أكد رئيس النادي السعودي بجامعة الينوي شيكاغو (UIS) وطالب مبتعث مرحلة دكتوراه صالح الشمري أن النادي يقدم فعاليات مختلفة اجتماعية وثقافية ورياضية واكاديمية والاحتفاء بالأعياد الإسلامية والمناسبات الوطنية، مشيرا في الوقت نفسه أنهم يهدفون إلى تعريف الشعب الأمريكي بعادات وثقافة الشعب السعودي، جاء ذلك في حديثه عشية إقامة المجلس الطلابي للدراسات العليا بالجامعة لاحتفال ثقافي شارك فيه جميع الجنسيات الموجودة في الجامعة.

وبين الشمري أن النادي السعودي بشيكاغو يشرك في انشطته كافة الجنسيات العربية والأجنبية إلى جانب الطلبة السعوديين، موضحا أن النادي يحرص على تعريف الشعب الأمريكي وباقي الجاليات الموجودة بالزي السعودي وقال ” كل الفعاليات الثقافية نحرص على المشاركة بالزي السعودي بهدف تعريفه للأخرين خصوصا الشعب الأمريكي .

وأبان رئيس النادي السعودي بجماعة الينوي شيكاغو أن النادي يقوم بدوره تجاه جمي الطلاب المبتعثين أو المرافقين في جو اجتماعي واسري كبير.