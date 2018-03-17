تطبيق قرار توطين منافذ تأجير السيارات.. غدا

عادل الحربي(صدى):

تبدأ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدًا الأحد، تطبيق قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة على السعوديين فقط.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن المهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي ” المحاسبة، الإشراف، المبيعات، والاستلام والتسليم “؛ وذلك لرفع مستوى مشاركة الكوادر الوطنية البشرية في سوق العمل.

وأشار إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تقدم الدعم في مجالات عدة، منها التدريب والتأهيل اللازمان للتوطين، وتقديم البرامج التدريبية الإلكترونية اللازمة لتأهيل الشباب في الأنشطة المستهدفة عبر منصة ” دروب “، وتقديم الدعم الفني والتمويلي للشباب الراغبين في العمل الريادي الحر.

كما تشمل إقامة الملتقيات الوظيفية اللازمة؛ لتحقيق المواءمة بين أصحاب العمل والباحثين عن العمل بما في ذلك الاستفادة من البوابة الوطنية للعمل ” طاقات “، وتقديم الدعم في مجال التفتيش، ومتابعة قرارات التوطين بالتكامل مع لجان التوطين ببرنامج ” التوطين الموجّه “.

وعن المخالفيت لفت ” أبا الخيل ” إلى أن فرق التفتيش المشتركة، سترصد على المنشآت المخالفة غرامات مالية تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين، وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف تلك الغرامة.

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