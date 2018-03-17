” كونتي ” يحمل إدارة تشيلسي مسؤولية الإخفاق في الموسم الحالي

ماجد محمد(صدى):

‏يبدو أن أنطونيو كونتي مدرب تشيلسي لن يغفر لإدارة الفريق ما حدث في الانتقالات الصيفية الماضية؛ حيث يرى أنها السبب وراء تراجع أداء الفريق وخروجه من دوري الأبطال واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وقال ” كونتي ” إنه الموسم الماضي نجح تشيلسي في اقتناص لقب الدوري، وعقب ذلك جاء موسم الانتقالات الصيفية، ولم تستعين الإدارة بوجهة نظره في ضم كلا من أليكس ساندرو وليوناردو بونوتشي.

وأكد ” كونتي ” على استياؤه من السياسة التي يتبعها الفريق في سوق الانتقالات، وسط هجوم حاد على المدرب الإيطالي الذي بات قربًا من مغادرة تشيلسي نهاية الموسم الحالي.