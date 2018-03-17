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بالفيديو.. ميادة الحناوي: الجمهور سبب انتشار الأغاني الهابطة

بالفيديو.. ميادة الحناوي: الجمهور سبب انتشار الأغاني الهابطة
أماني الغامدي(صدى):

عبرت النجمة السورية ​ميادة الحناوي​، عن استياءها من انتشار الكثير من الأغنيات الهابطة في يومنا الحالي ، مٌتهمة الجمهور في ذلك ، جاء ذلك خلال حلولها ضيفة على برنامج ” عائشة ” .

وأشارت الفنانة الحناوي، الى أنها لو كانت تملك السلطة لمواجهة تلك الأغنيات الهابطة لمنعت عرضها على الشاشات ” لأنه حرام عرضها على التلفزيون والمحطات الفضائية ” .

وكشفت الفنانة ميادة الحناوي عن وجود بعض الأصوات الجملية الموجودة حالياً، وتحدثت عن دور الإعلام في المحافظة على الذوق العام.


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