4 وظائف شاغرة لدى جامعة الملك عبدالله للعلوم

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، باب التقديم على عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة، على موقعها الإلكتروني للتوظيف بدءً من 15 مارس 2018م.

وأوضحت الجامعة أن الوظائف متاحة لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وأضافت أن الوظائف المتاحة تحت مسمى:

– مسؤول الخدمات الغذائية: درجة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الموارد البشرية، وخدمات الضيافة، أو إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– فني بحث: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الكيميائية).

– نائب رئيس الإطفاء: الدرجة الجامعية في تخصص الحماية من الحرائق، أو أي مجال ذي صلة.

– سكرتير تنفيذي: شهادة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في تخصصات: (السكرتارية، إدارة المكاتب).

وأشارت الجامعة إلى أنه على من يرغب في التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة؛ يرجى الدخول على الرابط التالي هنــــــا .