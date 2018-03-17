سلطان بن سلمان: اختيار المملكة نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للطيران يمثل تقديرا دوليا

نايف السالم(صدى):

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز مؤسس ورئيس مجلس إدارة نادي الطيـران السعودي، على أن اختيار الاتحاد الدولي للطيران المملكة العربية السعودية لمنصب نائب الرئيس عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياً يمثل تقديراً دوليا مهما لدور المملكة البارز في نشر ثقافة الطيران في العالم، ومكانتها الرائدة في المنطقة على مختلف المستويات.

وأعرب سموه عن امتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على اهتمامه ودعمه لنادي الطيران السعودي منذ تأسيسه، مهنأ سموه أعضاء مجلس إدارة النادي ومنسوبيه وكافة المهتمين والعاملين في رياضات الطيران على هذا الإنجاز الذي يؤكد ما وصل إليه نادي الطيران السعودي من تطور وما حظي به من سمعة محلية وإقليمية ودولية.

وأكد سموه أن نادي الطيران السعودي الذي يعتبر أول نادي طيران تأسس في المملكة بقرار مجلس الوزراء في 8/9/1421هـ ، يشهد تطورا في البنية التحتية والخدمات وتوسعا في الفروع على مستوى المملكة، ويقوم على إدارة النادي الطيران مجلس إدارة منتخب من جميع أعضاء النادي، مشيرا إلى أن نادي الطيران السعودي الذي أصبح وجهة للمهتمين بالطيران في المملكة مقبل على نقلة تطويرية بإذن الله ليصبح من أهم وأكبر أندية الطيران العام والرياضات الجوية في المنطقة، خاصة مع التزايد الكبير للمهتمين بهذا المجال من شباب المملكة.

وكان رئيس الاتحاد الدولي للطيران الهولندي فريتس برينك قد أعلن اختيار المدير التنفيذي لنادي الطيران السعودي في المملكة الكابتن عايد عضيب القاسمي لشغل منصب نائب الرئيس للاتحاد الدولي للطيران لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا تقديراً لدور المملكة العربية السعودية في نشر ثقافة الطيران محلياً وإقليمياً ودولياً.

وجاء تعيين الكابتن عايد القاسمي خلال اجتماع للاتحاد الدولي للطيران الذي عقد مؤخرا في مدينة لوزان في سويسرا، ومن مسئولياته نشر ثقافة الطيران في الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتأكد من تطبيق سياسات الاتحاد الدولي للطيران للدول الأعضاء.

ويعد منصب نائب الرئيس هو الأعلى بعد منصب الرئيس في الاتحاد الدولي للطيران (FAI) – الذي تأسس في عام 1905 وهي منظمة دولية غير ربحية تهدف أساسا إلى تعزيز أنشطة الطيران والملاحة الفضائية في جميع أنحاء العالم ، والتصديق على السجلات العالمية والقارية وتنسيق تنظيم المسابقات الدولية، وتضم FAI الآن أكثر من 120 دولة عضواً ، وتشكل شبكة قوية تربط كل أولئك الذين يشاركون في الرياضات الجوية في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن نادي الطيران السعودي يعد أحد أبرز وأكبر أندية الطيران في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وأكثرها تنوعا من حيث نوعية وحجم الطائرات، والفعاليات الرياضية والتدريبية المقامة فيها.

وقد أنشئ نادي الطيران السعودي بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 217 وتاريخ 8/ 9/ 1421هـ الموافق 4/ 12/ 2000م، بهدف تشجيع الطيران العام والعلوم المصاحبة، تحت مظلة هيئة الطيران المدني.

والنادي عضو في الاتحاد العربي للرياضات الجوية، ويمثل المملكة في اتحاد الطيران العالمي (FIA) ومؤسسة الطيران الفيدرالية.