أمانة نجران تنجز 75% من مشروع درء أخطار السيول بطريق الأمير نايف

راشد آل شريه(صدى):

أنجزت أمانة منطقة نجران 75% من العمل في مشروع درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطريق الأمير نايف، بتكلفة إجمالية 79.922.976 ريالاً.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع علي آل حرفش، أن المشروع عِبارة عن مسار رئيس بطول 7450 متراً ، وتكون من عبّارة صندوقية تحوي أربع فتحات بطول 2875 متر، وكذلك عبّارة أخرى تحوي ثلاث فتحات بطول 2850 متراً، وعبّارة فتحتين بطول 1725 متر، إلى جانب عبّارات فرعية ستربط المسار الرئيس، كما سيتم استيعاب العبّارات العرضية القائمة أسفل طريق الأمير نايف، مشيراً إلى أن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 75 %، وجاري العمل حالياً على استكمال المتبقي من أعمال المشروع.

وأبان آل حرفش أنه سيتم بناء مجموعة من الجدران الاستنادية لتوجيه السيول القادمة من الشعاب إلى داخل أحواض تهدئة، ثم إلى العبّارات الثانوية، وبعد ذلك تمرّ في عبارات المسار الرئيس حتى تصل إلى وادي نجران.