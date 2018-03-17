البرتغال تعرض أغلى قطعة شوكولاتة في العالم بسعر 9489 دولار

أوبيدوس (صدى):

عرضت البرتغال أغلى قطعة شوكولاتة في العالم في معرض للشوكولاتة في مدينة أوبيدوس يوم الجمعة الماضية.

حيث أن القطعة التي يبلغ ثمنها 7728 يورو (9489 دولارا) ومغطاة بالذهب الصالح للأكل هي واحدة من ألف قطعة شوكولاتة، والقطعة محشوة بالزعفران والكمأ الأبيض والفانيليا من مدغشقر ورقائق من الذهب.

ووضعت القطعة تحت حراسة اثنين من رجال الأمن.

وقال صانع الشوكولاتة البرتغالي دانيل جوميز إن القطعة التي تبدو مثل الألماسة، حصلت على شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى قطعة شوكولاتة في العالم.

كما وضعت قطعة الشوكولاتة في صندوق صغير على شكل تاج مرصع بنحو 5500 قطعة كريستال من شواروفسكي.