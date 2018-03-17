وظائف هندسية وإدارية شاغرة بـ ” سيمينس ” الألمانية

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة سيمينس الألمانية الدولية” SIEMENS ” ، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الهندسية والإدارية الشاغرة، للمواطنين ولغير المواطنين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، في عدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة، وعدد من مشاريعها بالمملكة في كل من ” الرياض، وجدة، والدمام ” ، وذلك وفقًا للتخصصات التالية:

– أخصائي إعداد المناقصات ” الرياض ” .

– مهندس مشروع ” الرياض ” .

– مساعد مبيعات ” الرياض ” .

– مشرف محطة ” الدمام ” .

– مهندس خدمات ” جدة ” .

– مدير مبيعات المنطقة ” جدة ” .

وأشارت الشركة إلى أن التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، وناشدت الشركة الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي:هنا