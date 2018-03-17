رئيس الاتحاد العراقي: مبارتنا الودية مع الأخضر ساهمت في رفع الحظر

نواف السالم(صدى):

وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ على خلفية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

وأشاد ” مسعود ” بجهود ” آل الشيخ ” في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مضيفًا: ” مواجهة العراق والسعودية الودية في البصرة، ساهمت بشكل كبير في رفع الحظر عن الملاعب العراقية “.

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أمس الجمعة، رفع رفع الحظر والسماح لاستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، بعد حظر دام لعدة أعوام.