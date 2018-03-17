رئيس الاتحاد العراقي: مبارتنا الودية مع الأخضر ساهمت في رفع الحظر
وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عبد الخالق مسعود، رسالة شكر إلى تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة؛ على خلفية رفع الحظر عن الملاعب العراقية.
وأشاد ” مسعود ” بجهود ” آل الشيخ ” في رفع الحظر عن الملاعب العراقية، مضيفًا: ” مواجهة العراق والسعودية الودية في البصرة، ساهمت بشكل كبير في رفع الحظر عن الملاعب العراقية “.
وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم ” فيفا ” أمس الجمعة، رفع رفع الحظر والسماح لاستضافة العراق للمباريات الدولية الرسمية في ثلاث مدن، بعد حظر دام لعدة أعوام.
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