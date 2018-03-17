بالفيديو.. رجل متهور يصطاد سمكة قرش حاولت عضه

فلوريدا (صدى):

هاجمت سمكة قرش قبطان قارب بولاية فلوريدا يٌدعى ” تايلر مانينج ” ، وحاولت عض يده عقب تهوره برفقة زملاءه العسكريين المحليين ومحاولة اصطياد سمكة القرش في رحلة صيد قبالة خليج بينساكولا .

وظهر الجميع في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل يصارع السمكة الضخمة لعدة دقائق في محاولة لسحبها بجانب القارب لتحريرها.

وعندما حاول مانينج قطع الخطاف بواسطة مقص على مسافة قريبة من فم السمكة، حاولت السمكة عض يده لكنه كان محظوظا لإدراك الموقف وسحب يده بسرعة.