بالفيديو.. رجل يحول مكنسة كهربائية لآلة موسيقية
جذب رجل كرواتي الأنظار إليه عقب تمكنه من تحويل مكنسة كهربائية إلى آلة عزف موسيقية وكسب جمهور خاص به.
واستخدم الرجل عصا المكنسة لتشبه أداة ” ديدجريدو ” الموسيقية الأسترالية التي طورت بأستراليا منذ 1500 عام، ويعزف بها حتى أثناء هطول الأمطار.
فيما تجمع المارة حول العازف ويمنحونه بعض المال تشجيعا له.
He made a vacuum cleaner into a musical instrument 😂 🎶
He made a vacuum cleaner into a musical instrument 😂 🎶
Posted by Daily Mail on Thursday, March 15, 2018
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