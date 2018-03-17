بالفيديو.. رجل يحول مكنسة كهربائية لآلة موسيقية

كانبرا(صدى):

جذب رجل كرواتي الأنظار إليه عقب تمكنه من تحويل مكنسة كهربائية إلى آلة عزف موسيقية وكسب جمهور خاص به.

واستخدم الرجل عصا المكنسة لتشبه أداة ” ديدجريدو ” الموسيقية الأسترالية التي طورت بأستراليا منذ 1500 عام، ويعزف بها حتى أثناء هطول الأمطار.

فيما تجمع المارة حول العازف ويمنحونه بعض المال تشجيعا له.