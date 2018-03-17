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بالفيديو.. رجل يحول مكنسة كهربائية لآلة موسيقية

بالفيديو.. رجل يحول مكنسة كهربائية لآلة موسيقية
كانبرا(صدى):

جذب رجل كرواتي الأنظار إليه عقب تمكنه من تحويل مكنسة كهربائية إلى آلة عزف موسيقية وكسب جمهور خاص به.
واستخدم الرجل عصا المكنسة لتشبه أداة ” ديدجريدو ” الموسيقية الأسترالية التي طورت بأستراليا منذ 1500 عام، ويعزف بها حتى أثناء هطول الأمطار.
فيما تجمع المارة حول العازف ويمنحونه بعض المال تشجيعا له.

He made a vacuum cleaner into a musical instrument 😂 🎶

He made a vacuum cleaner into a musical instrument 😂 🎶

Posted by Daily Mail on Thursday, March 15, 2018


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