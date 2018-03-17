أنور مالك لـ ” منتقديه ” : التحالف مع المملكة ضد إيران شرف لمن ناله

نايف السالم(صدى):

وجه الإعلامي والمراقب الدولي لحقوق الإنسان أنور مالك، اليوم السبت، رسالة إلى كل من ينتقد تحالفه ودعمه للمملكة ضد مشروع إيران الهدام لأوطان العرب والمسلمين.

وأكد ” مالك ” على حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، التخندق مع المملكة ضد مشروع إيران الهدام شرف لمن نال نصيبه منه، وسيأتي يوم ويفتخر به الأحفاد كلما تحدث المؤرخون عن جرائم الخمينية والخمينيين في بلاد الإسلام.

وقال في تغريدة له ” واهم لحد الحماقة غالبًا، من يعتقد أنه يعايرنا بتخندقنا مع السعودية ضد مشروع ايران الهدام لأوطان العرب والمسلمين فوالله إنه يمدحنا من حيث يظن أنه يقدحنا فهذا الخندق شرف لمن نال نصيبه منه وسيأتي يوم يفتخر به أحفاده “.