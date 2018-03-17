40 وظيفة شاغرة بشركة ” النهدي الطبية “

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة النهدي الطبيّة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد 40 وظيفة شاغرة للمواطنين، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس، بعدد من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة والصيدليات التابعة لها، في كل من ” الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، وحائل، وعرعر، والظهران، والهفوف، والجبيل، وسراة عبيدة، ومحايل عسير، والنماص، والمجاردة ” ، وفقًا للمسميات التالية:

– مساعدة صيدلي ” 30 وظيفة ” .

– أخصائية تجميل ” 10 وظائف ” .

وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم، مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 15 مارس 2018م، ومستمر حتى تاريخ 15 يونيو 2018م، ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف، التقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، عبر الرابط التالي:هنا