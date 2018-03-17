العثور على جسيمات بلاستيكية في زجاجات المياه المعدنية

متابعات(صدى):

أثبتت تجارب معملية أجريت على زجاجات مياه معبأة تحمل عدة علامات تجارية، وجود جسيمات دقيقة من البلاستيك في كل الزجاجات تقريبًا، وفي اختبار هو الأوسع من نوعه، جرى فحص زجاجات مياه معبئة اشتريت من 9 دول مختلفة.

حيث اكتشفت الدراسة وجود ما معدله 10 جسيمات بلاستيكية لكل لتر، ويبلغ عرض كل جسيمة أكبر من عرض شعرة بشرية واحدة.

وقالت الشركات، التي اُختبرت علاماتها التجارية، إن مصانع التعبئة التابعة لها تعمل وفق أعلى المعايير، وأجريت الاختبارات في جامعة ولاية نيويورك، في فريدونيا

وليس ثمة أي دليل حاليًا، على أن تناول جسيمات صغيرة للغاية من البلاستيك قد يسبب أي ضرر، لكن فهم التداعيات المحتملة لا يزال قيد البحث.