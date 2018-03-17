بأمر أمير مكة بالنيابة.. رفع 576 سيارة تالفة من شوارع الجموم

نايف السالم(صدى):

قامت بلدية محافظة الجموم، برفع نحو 576 سيارة تالفة من شوارع المحافظة، وذلك عقب تفاعل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، مع ملاحظات سكان ” الجموم ” بشأن هذه المركبات.

جاء ذلك وفقًا لما أكدته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر الحساب الرسمي لها، على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، حيث ذكرت الإمارة، أن سمو أمير مكة بالنيابة، قد تفاعل مع ملاحظان أهالي المحافظة بوجود سيارات تالفة ‏في الأحياء، خاصة بعد تعارض ذلك مع مبادرة ” الجموم ‏5 نجوم ” .

ولفتت الإمارة، إلى توجيه سموه بإزالة هذا التلوث البصري، حيث قامت بلدية الجموم بإزالة ورفع هذه المركبات على الفور.

من جانبه، تقدم أهالي محافظة الجموم، بالشكر والعرفان لسمو أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، نظير تفاعله السريع مع ملاحظاتهم ومطالباتهم، لتعكس المنظر الحضاري الذي ينبغي أن تكون عليه المحافظة.