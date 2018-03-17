خلاف حول صعوبة سعودة ” الاستلام والتسليم ” بقطاع تأجير السيارات

عادل الحربي(صدى):

أثار توطين وظيفة ” الاستلام والتسليم ” خلافًا بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمستثمرين في قطاع تأجير السيارات؛ وذلك خلال اللقاء الذي نظمته وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة في مكتب العمل في جدة مع المستثمرين في القطاع.

وأشار المستثمرون إلى أن غالبية الشباب السعودي أو الفتيات اللاتي تم توظيفهن ليس لديهن في المجال؛ حيث أن ذلك يتطلب ميكانيكيًا أو هندسيًا لديه خبرة في الكشف على السيارة والتأكد من سلامتها من الإعطاب في الأجزاء الداخلية من السيارة، والتأكد من عدم استخدامها في التفحيط وخلافه.

بينما أكد عبدالمحسن القرني، مدير مكتب العمل في جدة، أنه يرفض ما يتم تداوله حول عدم جدية الموظف السعودي، وعدم إتقانهم الأعمال، مشددًا على ضرورة تأهيل الموظفين وتحفيزهم بالمكافآت للخروج بأعلى معدلات الإتقان والإنتاجية، على غرار الفرص التي أعطيت للأجانب من قبل دون أن تكون لهم خبرات علمية أو عملية سابقة.