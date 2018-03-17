مقتل 13 قناص حوثي على يد جندي سعودي شمال صعدة

فهمي محمد(صدى):

استهدف جندي بالقوات السعودية المرابطة بالحد الجنوبي، كهفاً يختبئ فيه 13 قناصًا تابعًا لميليشيا الحوثي الإرهابية، من بينهم قائد ميداني من الصف الأول للمليشيا، حيث قام بقتلهم جميعًا داخل الكهف، بواسطة قذيفتي ” آر بي جي ” ، وذلك بمديرية باقم شمال صعدة.

بدأت الواقعة، حين كان الجندي يرابط في أقصى نقطة بمركز الربوعة غرب محافظة ظهران الجنوب، أول أمس الخميس، وقام بمراقبة الكهف – الموجود بأحد الجبال – لأكثر من ست ساعات، وذلك بعد تمكنه من التسلل داخل الأراضي اليمنية.

حيث اقترب الجندي من موقع الكهف الذي كان يمثل نقطة لتجمع أخطر القناصين الحوثيين، كما يعد مستودعًا للأسلحة المتوسطة والخفيفة والألغام والمتفجرات.

وبعد ذلك، لاحظ الجندي دخول أحد العناصر إلى الكهف، ومن ثم نزل عددٌ من القناصين من مواقعهم ودخلوا إلى الكهف، ليقوم الجندي على الفور بتوجيه قذيفتي ” آر بي جي ” باتجاه الكهف، حيث قضى على جميع مَن بداخله، فضلًا عن تدمير مستودع الأسلحة الخاص بالميليشيا الإرهابية.